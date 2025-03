CSM Oradea a pierdut si cu Steaua, cu 8-10, si incheie turneul Superligii de polo de la Bucuresti pe locul 3

Oarecum previzibil, dupa ce in primele doua etape a cucerit un singur punct, formatia oradeana de polo CSM a pierdut duminica jocul cu Steaua, liderul clasamentului, in ultima etapa a primului turneu din Grupa locurilor 1-4 a Superligii Nationale, turneu care s-a desfasurat in acest weekend la Bucuresti, la Bazinul Steaua.Stelistii s-au impus cu scorul de 10-8 si s-au distantat in fruntea clasamentului, in timp ce CSM Oradea incheie turneul pe locul 3, cu patru puncte mai putin decat Dinamo, ... citește toată știrea