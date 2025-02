CSM Oradea a suferit la Medgidia prima infrangere din play-offul Diviziei A la handbal masculin

Handbalistii de la CSM Oradea si-au continuat duminica seria jocurilor din play-offul Diviziei A. Bihorenii au facut deplasarea in apropierea Marii Negre, pentru a intalni echipa dobrogeana CS Medgidia, in cadrul celei de-a doua etape.Din pacate, insa, ros-albastrii au trebuit sa se recunoasca invinsi la final cu scorul de 31-36, cedand astfel primul joc din aceasta faza a competitiei.Elevii antrenorilor Cosmin Libert si Dan Pitigoi s-au aflat la conducere in prima jumatate a reprizei I, ... citește toată știrea