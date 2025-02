CSM Oradea are din nou meci acasa, in play-off-ul Diviziei A la handbal masculin

Echipa de handbal masculin CSM Oradea sustine duminica cel de-al doilea joc pe teren propriu din acest an si totodata al doilea meci in fata propriilor suporteri si in faza play-off a Diviziei A. Cu incepere de la ora 18, la Arena Antonio Alexe, echipa bihoreana va primi replica brasovenilor de la CSO Teutonii Ghimbav, intr-o disputa ce conteaza pentru etapa a 3-a a play-off-ului.Este un meci care va opune doua formatii din partea inferioara a clasamentului acestei faze a competitiei, ... citește toată știrea