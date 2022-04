CSM Oradea doreste reabilitarea in jocul de duminica cu CSM Sighisoara

Handbalistii de la CSM Oradea vor continua in acest sfarsit de saptamana seria jocurilor din cadrul play-off-ului de promovare in Liga Nationala. De aceasta data, trupa pregatita de antrenorul George Tautu va evolua pe teren propriu, la Arena Antonio Alexe, duminica, de la ora 14:30.Bihorenii vor primi replica formatiei CSM Sighisoara, intr-o partida ce va conta pentru etapa a 11-a a play-off-ului.In urma esecului de saptamana trecuta de la Resita, oradenii au cazut in clasament, fiind ... citeste toata stirea