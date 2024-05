CSM Oradea e in finala! Baschetbalistii oradeni vor lupta pentru trofeu

Echipa CSM CSU Oradea a castigat clar meciul de marti seara cu CSO Voluntari, desfasurat in arena oradeana, dupa ce si-a dominat adversarul in toate fazele partidei, conducand in unele momente si cu 30 de puncte.Meciul s-a incheiat cu scorul de 93-66, dupa ce baschetbalistii oradeni nu le-au lasat oaspetilor nicio sansa de a razbi, ba nici nu i-au lasat sa se apropie pe tabela.Astfel, echipa antrenata de Cristian Achim s-a calificat si in acest sezon in ... citește toată știrea