CSM Oradea isi cunoaste programul din play-off-ul Diviziei A la handbal masculin

Handbalistii de la CSM Oradea si-au aflat programul din play-off-ul campionatului Diviziei A, care va debuta la data de 9 februarie.Conform calendarului anuntat de Federatia Romana de Handbal, echipa bihoreana va juca in prima etapa pe teren propriu in compania celor de la CSM Resita. Apoi, in runda a doua, pe 16 februarie vor avea joc la Medgidia, iar in etapa a treia, acasa, cu CSO Teutonii Ghimbav.In play-off-ul Diviziei A la handbal masculin participa opt echipe, primele patru din cele ... citește toată știrea