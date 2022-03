CSM Oradea joaca cu Steaua, vineri si sambata, in derby-ul Superligii Nationale de polo

Poloistii de la CSM Oradea vor disputa in acest sfarsit de saptamana derby-ul campionatului Superligii Nationale.Elevii antrenorului Dorin Costras vor primi, la Bazinul Crisul, replica echipei campioane, Steaua Bucuresti, in cadrul ultimei etape din sezonul regulat al campionatului intern.Prima confruntare va avea loc vineri seara, de la ora 19, iar meciul al doilea este programat sambata de la ora 11.30.Formatia oradeana va sustine primele jocuri dupa ce a obtinut patru victorii in ... citeste toata stirea