CSM Oradea joaca duminica, la Arena Antonio Alexe, cu CSO Teutonii Ghimbav

Dupa victoria de la Medgidia, handbalistii de la CSM Oradea se reintorc pe teren propriu in acest weekend. Ei vor sustine, duminica, jocul cu CSO Teutonii Ghimbav, in cadrul etapei a 9-a din play-off-ul Diviziei A.Aflati pe locul 4 al clasamentului, oradenii mai spera la primele doua pozitii, cele care duc direct in Liga Natioanla si tocmai de aceea isi doresc cu ardoare o victorie in partida care va avea loc duminica de la la ora 17 la Arena Antonio Alexe.Elevii antrenorilor Cosmin Libert ... citește toată știrea