CSM Oradea joaca miercuri seara in fieful campioanei Serbiei, in Water Polo Champions League

Poloistii de la CSM Oradea sustin miercuri seara jocul din penultima etapa a Grupei A din Liga Campionilor Europeni. Bihorenii s-au deplasat in Serbia, pentru a intalni campioana acestei tari, Novi Beograd, liderul neinvins al grupei din Water Polo Champions League.Meciul este programat miercuri seara de la ora 19:15 in bazinul SRC "11.April" din Belgrad si pentru CSM reprezinta cea de-a treia confruntare in decurs de o saptamana.Oradenii vin dupa victoriile importante, obtinute la limita,