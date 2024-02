CSM Oradea joaca sambata de la ora 13:30, la Brasov, cu CSO Teutonii Ghimbav

Dupa doua jocuri reusite in debutul acestui an, handbalistii de la CSM Oradea se dueleaza sambata, la Brasov, cu CSO Teutonii Ghimbav, o echipa care provine din Seria A a campionatului Diviziei A, dar pe care bihorenii au invins-o in turul preliminar al cupei, tocmai pe terenul ei.Jocul de sambata cu CSO Teutonii va conta acum pentru etapa a 2-a a play-off-ului Diviziei A si va debuta sambata de la ora 13:30, in Sala Metrom din Brasov.De mentionat ca ambele formatii au obtinut victorii in ... citește toată știrea