CSM Oradea joaca sambata la Sighisoara, in play-off-ul Diviziei A

Handbalistii de la CSM Oradea vor sustine in acest sfarsit de saptamana urmatorul joc din campionat. In runda cu numarul 4 din play-off-ul Diviziei A, trupa pregatita de George Tautu va evolua sambata la Sighisoara, in compania formatiei locale CSM.Meciul, programat in Sala Sporturilor Radu Voina, va debuta de la ora 18.Jocul va opune echipele situate pe locurile 3 si 7, CSM Oradea fiind, dupa trei runde, pe cea de-a III-a treapta a podiumului, cu 4 puncte, in timp ce gazdele de la CSM ... citeste toata stirea