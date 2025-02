CSM Oradea s-a impus cu 16-8 in fata Rapidului, realizand o repetitie utila inaite de jocul cu Barceloneta

Poloistii de la CSM Oradea s-au impus clar, luni seara, in deplasare, in fata formatiei Rapid Bucuresti, in cadrul ultimei etape din sezonul regular al campionatului Superligii Nationale.Elevii antrenorilor Petar Kovacevic si Ciprian Cimpianu au castigat cu 16-8 jocul care s-a desfasurat la Bazinul Giulesti si care a fost transmis de TVR Sport.CSM a condus de la inceput si pana la sfarsit in acest joc, in care s-a desprins mai clar din sfertul al treilea.Dupa primele opt minute, oradenii ... citește toată știrea