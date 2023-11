Echipa de handbal masculin CSM Oradea a disputat in aceasta saptamana o noua partida in cadrul campionatului Diviziei A. In runda a doua a returului de campionat din Seria A, o runda intermediara desfasurata la jumatatea acestei saptamani, bihorenii au evoluat miercuri in deplasare, pe terenul timisenilor de la Unirea Sannicolau Mare, unde au reusit sa se impuna la o diferenta de cinci goluri, cu scorul de 39-34.Jocul a fost extrem de echilibrat in prima sa parte, cand cele doua combatante ... citeste toata stirea