CSM Oradea sustine sambata jocul al doilea din finala mica la polo

Poloistii de la CSM Oradea disputa in acest sfarsit de saptamana cel de-al doilea joc al finalei mici din Superliga Nationala, in compania celor de la Rapid Bucuresti. Meciul este programat sambata, de la ora 11, la Bazinul Olimpic "Ioan Alexandrescu", acolo unde s-a disputat si primul, in care bihorenii s-au impus cu scorul de 12-9.Astfel, elevii antrenorilor Ciprian Cimpianu si Christian Sandor conduc cu 1-0 la general, intr-o confruntare care se desfasoara dupa sistemul cel mai bun din ... citește toată știrea