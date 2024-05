CSM Oradea va avea doi reprezentanti la Mondialele individuale de Judo din Abu Dhabi

Clubul Sportiv Municipal Oradea va avea doi reprezentanti la Campionatele Mondiale individuale de Judo, care se vor desfasura in perioada 19-23 mai la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite.Ioan Dzitac va reprezenta clubul bihorean in cadrul categoriei -73 kg, in timp ce Alex George Cret va concura la categoria -90 kg.Cei doi judoka de la CSM Oradea fac parte din delegatia tarii noastre, care cuprinde opt sportivi.Alex George Cret (foto jos) mai are o astfel de experienta, dupa ce a ... citește toată știrea