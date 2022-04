CSM Oradea va juca cu Steaua in semifinalele Cupei Romaniei la polo

Poloistii de la CSM Oradea s-au calificat in semifinalele editiei din acest an a Cupei Romaniei, dupa ce la turneul de la Alba Iulia au inregistat o victorie si o infrangere in faza grupelor.Mai intai, joi seara, trupa bihoreana a cedat la limita, cu scorul de 11-12, duelul cu Dinamo Bucuresti, pentru ca vineri dimineata sa se impuna cu scorul de 20-3 in fata celor de la Politehnica Cluj Napoca.In disputa cu Dinamo, partida a demarat favorabil CSM-ului, care s-a desprins la 5-2 in primele ... citeste toata stirea