Handbalistii de la CSM Oradea au aflat ca vor juca in cadrul turului preliminar al Cupei Romaniei, editia 2023-2024, in compania formatiei brasovene CSO Teutonii Ghimbav.Meciul este programat la Ghimbav, pe data de 25 noiembrie, dupa cum a stabilit Federatia Romana de Handbal.Astfel, formatia antrenata de Cosmin Libert si Dan Pitigoi se numara printre cele patru echipe ce vor evolua in aceasta prima faza a competitiei organizate de Federatia Romana de Handbal.Echipa CSO Teutonii Ghimbav ... citeste toata stirea