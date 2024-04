CSU Oradea lupta in acest weekend, la Medgidia, pentru promovarea in Divizia A1 la volei feminin

Cele mai bune patru echipe din Divizia A2 de volei feminin se vor infrunta in acest sfarsit de saptamana, la Medgidia, pentru promovarea in prima divizie.Dupa un parcurs perfect in campionat si la turneele semifinale, CSM Hygienum Galati si CS Medgidia, din seria de est, respectiv U Cluj-Napoca si CSU Oradea, din seria de vest, sunt meritoasele echipe care au ca tinta primele doua pozitii ale miniturneului, cele care vor duce in final in Divizia A1.Favoritele turneului par sa fie cele doua ... citește toată știrea