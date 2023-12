Calificata la Euro 2024, Romania si-a aflat adversarele, in urma tragerii la sorti care a avut loc sambata seara.La turneul final care va fi organizat in Germania anul viitor, tricolorii vor face parte din grupa E si vor avea ca adversare Belgia, Slovacia si castigatoarea Play-off-ului B, transmite frf.ro. In play-off-ul B vor juca Bosnia si Hertegovina cu Ucraina, respectiv Israel cu Islanda.Federatia Romana de Fotbal a facut public si programul meciurilor din grupa E:- 17 iunie: ROMANIA ... citeste toata stirea