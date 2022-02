Cu doi jucatori de la CSM Oradea, nationala de polo seniori a obtinut calificarea pentru Campionatul European

Cu doi jucatori de la CSM Oradea in lot, echipa nationala de polo masculin a Romaniei a obtinut calificarea pentru turneul final al Campionatului European, eveniment care va avea loc in Croatia, la Split, in perioada 27 august - 10 septembrie.Tricolorii au reusit acest deziderat, dupa ce au obtinut trei victorii clare in cadrul turneului de calificare desfasurat in Malta, in perioada 18-20 februarie.Condusi de la margine de antrenorul Athanasios Kechagias, poloistii echipei nationale a ... citeste toata stirea