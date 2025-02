Cu ocazia Zilei Internationale a Bolilor Rare, cladirea Primariei Oradea - Iluminata in verde, roz si albastru

In semn de solidaritate cu persoanele afectate de boli rare, azi, 28 februarie, intre orele 20.00 - 22.00, cladirea Primariei Oradea va fi iluminata in verde, roz si albastru.In fiecare an, in ultima zi a lunii februarie, este marcata Ziua Internationala a Bolilor Rare, o initiativa lansata in 2008 de Alianta Europeana a Asociatiilor de Pacienti cu Boli Rare, menita sa creasca gradul de constientizare asupra acestor afectiuni si sa sprijine pacientii si familiile acestora. Se estimeaza ca ... citește toată știrea