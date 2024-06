Cu trei bihoreni in lot, echipa Romaniei a devenit vicecampioana europeana la minifotbal

Cu trei jucatori bihoreni in lot, echipa nationala de minifotbal a Romaniei a devenit vicecampioana europeana, dupa ce sambata seara, la Sarajevo, a disputat finala editiei din acest an a Campionatului European.Dupa ce anul trecut s-a incununat regina mondiala, tricolorii au fost foarte aproape sa cucereasca si titlul european din acest an, dar au cedat la loviturile de departajare, cu scorul de 9-10, in fata selectionatei Serbiei. Dupa timpul regulamentar de joc scorul a fost egal, 1-1. ... citește toată știrea