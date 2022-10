Cu un utilaj adus din Ungaria - Arbori din Centrul Civic, mutati in Santul Cetatii

Municipalitatea oradeana a anuntat ca 12 arbori si 6 arbusti din Piata Emanuil Gojdu, locul unde se desfasoara cel mai mare santier din Oradea, sunt transplantati zilele acestea, cu ajutorul unui utilaj special - Big John 90 D, adus din Ungaria.Exemplarele, cu valoare estetica, sunt scoase cu baloti de pamant, care permit plantarea in alt loc. In cazul de fata, arborii si arbustii sunt mutati in zona C a Santului Cetatii, inspre strada Grivitei."Lucrarile la reteaua de pasaje au in vedere ... citeste toata stirea