Ca urmare a pagubelor produse de furtuna abatuta asupra Oradiei in data de marti, 25 iulie, Primaria Municipiului Oradea vine in intampinarea cetatenilor cu o serie de informatii si precizari utile.Dupa ce in cursul zilei de marti au fost degajate toate arterele de circulatie din oras, azi a inceput curatarea trotuarelor si a pistelor de biciclete. Tot azi, 26 iulie, a debutat operatiunea de curatare a parcurilor din oras grav afectate, foarte multi copaci fiind rupti sau culcati la pamant cu ... citeste toata stirea