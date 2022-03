Cum isi bat joc de producatorii si consumatorii romani marile lanturi de magazine - Reteaua profitorilor

De peste un deceniu, producatorii romani din industria alimentara si agricultura au probleme in relatia cu marile lanturi de magazine. In urma cu trei ani, Uniunea Europeana a emis o directiva menita sa protejeze producatorii autohtoni, dar legea prin care trebuie adoptata in tara zace in Parlament. In contextul crizei globale generata de razboiul din Ucraina, se profileaza una si mai severa, exact in sectorul alimentar, iar producatorii si, implicit, consumatorii romani sunt la cheremul ... citeste toata stirea