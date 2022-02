Cursa aeriana noua - Din Oradea la Constanta intr-o ora!

Veste buna pentru cei care intentioneaza sa mearga la mare in acest an. Din 20 iunie, Aeroportul Oradea va avea o noua cursa interna, Oradea - Constanta si retur. Durata calatoriei va fi de o ora si cinci minute, iar biletele sunt deja disponibile pentru rezervare.Pentru a veni in intampinarea celor care doresc sa ajunga mai repede pe litoralul romanesc, compania aeriana Blue Air va opera cursa Oradea - Constanta si retur. In fiecare zi de luni si vineri, incepand din 20 iunie si pana in 16 ... citeste toata stirea