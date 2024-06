Curti, case si subsoluri afectate de precipitatiile abundente - Inundatii in Bihor

Mai multe curti, case sau subsoluri au fost inundate, miercuri, ca urmare a precipitatiilor abundente inregistrate in Bihor. Pompierii au fost solicitati sa intervina in Oradea, dar si in alte localitati.In dupa-amiaza zilei de miercuri, 26 iunie a.c., pompierii militari bihoreni au intervenit in Oradea, Sanmartin si Stei, pentru inlaturarea efectelor negative ale fenomenelor meteorologice periculoase manifestate la nivelul judetului. Din fericire, nu au existat persoane ranite. Astfel, ... citește toată știrea