Daca refuzul soferului este inregistrat audio-video de agent - Procesul-verbal se considera comunicat pe loc

Soferii care refuza sa primeasca procesele verbale intocmite de politistii rutieri nu vor mai primi acasa o copie a acestora, daca agentul care a constatat contraventia si a stabilit o sanctiune, a inregistrat audio-video refuzul conducatorului auto. De asemenea, termenul in care soferii pot plati jumatate din amenda se socoteste din momentul in care au fost opriti in trafic si sanctionati, chiar daca au refuzat primirea procesului verbal.In contextul intrarii in vigoare a OUG nr. 84/2024 ... citește toată știrea