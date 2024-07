Daiana Andor, de la Basti Box Salonta, a cucerit argintul la Cupa Romaniei pentru tineret de la Craiova

Sportiva Daiana Andor, de la Basti Box Salonta, si-a facut un frumos cadou de ziua ei, reusind sa cucereasca medalia de argint in cadrul intrecerilor Cupei Romaniei la box feminin tineret, care s-a desfasurat in perioada 3 - 8 iulie la Craiova.Astfel, sportiva legitimata la clubul Basti Box Salonta a concurat in cadrul categoriei 57 kg, unde a ajuns pana in finala, dar unde a cedat in fata Gabrielei Izabela Ciorba.Pe data de 8 iulie, cand au fost programate finalele, a fost si ziua de ... citește toată știrea