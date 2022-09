De luni, 26 septembrie - Se extinde programul de colectare a deseurilor in Oradea

In vederea fluidizarii circulatiei si pentru a evita unele blocaje in trafic, incepand de luni, 26 septembrie, operatorul serviciului public de salubrizare, Rer Vest, va realiza colectarea si transportul deseurilor menajere din zona de blocuri si zona de case in intervalele orare 06.00 - 22.00 si 02.00 - 07.00.In prezent, orarul de colectare a deseurilor se desfasoara in intervalul orar 06.00 - 22.00.Astfel, cetatenii sunt rugati sa isi scoata deseurile in seara premergatoare zilei ... citeste toata stirea