De Revelion, focuri de artificii in Piata Unirii - Restrictii de circulatie

Oradenii sunt invitati sa intampine Anul Nou in Piata Unirii, unde va avea loc un spectaculos foc de artificii. Pentru desfasurarea evenimentului, vor fi impuse restrictii de circulatie in zona centrala, in intervalul orar 23.00 - 02.00."Primaria Municipiului Oradea ii invita pe toti cetatenii sa intampine Noul An in aer liber, in Piata Unirii, unde va avea loc un spectaculos foc de artificii. Evenimentul este organizat de municipalitate prin intermediul Visit Oradea", mentioneaza Primaria ... citește toată știrea