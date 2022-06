De Rusalii, sute de politisti, jandarmi si pompieri vor fi la datorie

Politistii bihoreni vor fi la datorie, pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniste si siguranta de Sarbatoarea Pogorarii Sfantului Duh (Rusaliile). Peste 680 de politisti bihoreni vor fi la datorie, in sprijinul cetatenilor.Pentru ca toti credinciosii sa sarbatoreasca cum se cuvine, in perioada 10 - 13 iunie a.c., Inspectoratul de Politie Judetean Bihor va mobiliza efective suplimentare. Astfel, peste 680 de politisti bihoreni de la ordine publica, politie rutiera, arme, economic, ... citeste toata stirea