De saptamana viitoare, start la programele Rabla Clasic si Rabla Plus 2024 - Incep inscrierile la "Rable"

Ghidurile de finantare pentru Programele Rabla Clasic si Rabla Plus au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, anunta Ministerul Mediului. Bugetul alocat Programului Rabla Clasic 2024 este de 300 de milioane de lei; pentru Programul Rabla Plus, bugetul alocat este de 1 miliard de lei.Incepand cu data de 19 martie 2024, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla