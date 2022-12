De sarbatori - Peste 100 de politisti vor patrula pe strazi!

Peste 900 de politisti vor fi la datorie in judetul Bihor, pentru ca bihorenii sa sarbatoreasca trecerea in Noul An in liniste si siguranta.In perioada 30 decembrie 2022 - 2 ianuarie 2023, odata cu sarbatorirea trecerii in Noul An, la nivelul judetului Bihor va fi mobilizat un dispozitiv similar celui care a actionat in perioada Craciunului.Peste 900 de politisti din cadrul structurilor de ordine publica, politie rutiera, investigatii criminale, investigarea criminalitatii economice, ... citeste toata stirea