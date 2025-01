De Ziua Culturii Nationale - Evenimente in Oradea si Bihor

Cu ocazia Zilei Culturii Nationale, care se sarbatoreste in fiecare an pe 15 ianuarie, in Oradea si judetul Bihor, vor fi organizate mai multe evenimente.Manifestarile vor fi dedicate atat elevilor, cat si adultilor, si se vor desfasura in scoli, la casele de cultura din Beius, Stei si Tinca, la statuia poetului Mihai Eminescu din Oradea si la Teatrul Regina Maria din Oradea. Intrarea va fi gratuita la toate evenimentele.Programul a fost prezentat in cadrul unei conferinte de presa, de ... citește toată știrea