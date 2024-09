De Ziua Nationala a Curateniei - Jandarmii bihoreni, la actiuni de ecologizare

Jandarmii bihoreni s-au mobilizat si anul acesta si s-au alaturat unei actiuni de ecologizare, adunand deseuri de pe raza mai multor localitati.Si in acest an, de Ziua Nationala a Curateniei, din respect fata de natura si pentru dezvoltarea constiintei civice, Jandarmeria Bihor s-a alaturat proiectului de ecologizare a mediului inconjurator, organizat de Asociatia Let's Do It, Romania! In cadrul acestei activitati, jandarmii bihoreni au participat la colectarea deseurilor din zone precum ... citește toată știrea