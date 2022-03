Depunerea Cererii Unice de Plata la APIA - Primarii, indemnati sa-i ajute pe fermieri

Prefectul Dumitru Esiplea solicita primariilor din Bihor sa faciliteze transmiterea adeverintelor fermierilor catre Centrul Judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in vederea depunerii Cererii Unice de Plata.Institutia Prefectului - Judetului Bihor a emis o circulara in atentia primariilor privind fluidizarea procesului de depunere a cererilor unice de plata a fermierilor bihoreni la APIA. Conform informarii, fermierii pot depune, in perioada 1 martie - 16 mai, ... citeste toata stirea