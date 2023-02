Dezvoltarea invatamantului dual in Bihor - Acord pentru "Campus Oradea"

Consiliul Judetean Bihor a aprobat, in sedinta ordinara de miercuri, 15 februarie, un proiect de hotarare privind parteneriatul pentru proiectul Consortiu pentru invatamant dual "Campus Oradea" si valoarea totala a proiectului.Consortiul pentru invatamant dual "Campus Oradea" are ca scop cresterea calitatii formarii elevilor/studentilor in raport cu cerintele pietei muncii.Acesta este format din 18 membri: doua autoritati publice (Consiliul Judetean Bihor -lider de proiect si Primaria ... citeste toata stirea