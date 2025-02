Doi oradeni participa la Campionatul European de Scrima pentru cadeti si juniori din Turcia

Oradea are doi reprezentanti la intrecerile Campionatului Europen de Scrima pentru cadeti si juniori care a inceput duminica si care se va desfasura pana pe data de 2 martie in Turcia, la Antalya.Delegatia masculina de spada a Romaniei are in componenta cate un sportiv oradean atat in proba de cadeti U17, prin Gabriel Popa, cat si la juniori U20, prin Mihnea Codrean.Cei doi tineri spadasini bihoreni vor trage atat in proba individuala, cat si in proba destinata echipelor.Ambii sportivi ... citește toată știrea