Colectivul Teatrului Regina Maria deplange trecerea la cele vesnice a indragitului actor Ion Ruscut, care s-a stins din viata cu cateva zile inainte de a implini 68 de ani."Ion Ruscut va ramane mereu in amintirea noastra atat ca actorul care isi facea meseria cu seriozitate si generozitate, cat si ca omul bland, cald si cu un simt al umorului greu de egalat, alaturi de care am construit aminitiri pretioase", au transmis reprezentantii Teatrului Regina Maria.S-a nascut in satul Taut, din ... citeste toata stirea