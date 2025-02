Doua medalii de argint pentru oradenii de la White Lion, la Nationalele Scolare de Taekwondo

Desfasurat la Bucuresti, in primele zile ale lunii februarie, Campionatul National Scolar la Taekwondo a adus doua medalii pentru sportivii clubului oradean ACS White Lion.Programata la Sala Polivalenta din Capitala, competitia a reunit 29 cluburi din tara, cu peste 200 de sportivi, inclusiv doi de la ACS White Lion.A fost prima competitie din acest an destinata exclusiv sportivilor de clasa A (avansati), iar ACS White Lion s-a prezentat cu Maia Muresan, eleva in clasa a V-a la C.N. Mihai ... citește toată știrea