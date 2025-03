Doua medalii pentru tinerele atlete de la ACS Progress Oradea, la Finala CN U16 de la Bacau

In cadrul intrecerilor Finalei Campionatului National de Atletism U16 Indoor, care a avut loc in perioada 1 - 2 martie la Bacau, sportivele oradene legitimate la ACS Progress si-au demonstrat calitatile si au reusit performante notabile, sub indrumarea antrenorului Virgil Preda.Astfel, Sara Sabau a reusit sa cucereasca medalia de argint la saritura in lungime, impresionand cu un salt de 5,37 metri.Ingrid Szatmari a continuat cu un succes la saritura in inaltime, unde a obtinut bronzul si un ... citește toată știrea