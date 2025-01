Doua tenismene din Romania au trecut in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de mare slem al anului (VIDEO)

Tenismenele Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse au obtinut calificarea in turul secund al Australian Open, primul turneu de mare slem al anului, care se desfasoara in aceasta perioada la Melbourne.Potrivit Sport.ro, Gabriela Ruse (27 de ani, 125 WTA) si Jaqueline Cristian (26 de ani, 82 WTA) si-au egalat astfel cele mai bune rezultate atinse in cariera pe tabloul principal al Australian Open.Jaqueline Cristian a luptat aprig pentru victorie in meciul cu Petra Martic, transat cu scorul 6-2, ... citește toată știrea