Doua victorii categorice pentru CSM Oradea in debutul turneului Cupei Romaniei la polo de la Targu Mures

Poloistii de la CSM Oradea au obtinut doua victorii categorice in primele doua jocuri pe care le-au sustinut la turneul Cupei Romaniei, competitie care a inceput joi la Bazinul Muresul din Targu Mures si se desfasoara pana duminica.Joi seara, in prima etapa a Grupei A, CSM Oradea a dispus cu scorul de 34-6 de Politehnica Cluj Napoca, iar vineri dimineata au invins cu 16-6 concitadina CSU Oradea, in reeditarea derby-ului bihorean. Astfel, jucatorii pregatiti de Petar Kovacevic si-au asigurat ... citește toată știrea