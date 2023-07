In perioada 17 - 22 iulie a.c., in apele din Bihor si-au pierdut viata doua persoane, ultima tragedie producandu-se sambata, pe raza comunei Tinca dupa ce luni, 22 iulie a.c., un barbat a fost scos fara suflare, de pompieri, din Crisul Repede, in zona Barajului Iosia, din municipiul Oradea.In seara zilei de sambata, 22 iulie a.c., in jurul orei 19.15, un apelant al numarului unic 112 solicita interventia echipajelor specializate, pe raza localitatii Tinca, pentru salvarea unui adolescent din ... citeste toata stirea