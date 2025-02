Drumul Expres Arad - Oradea - Primul lot va fi realizat de o asociere romano-ucraineana

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca primul lot, de 33,7 km, al Drumului Expres Arad - Oradea are constructor desemnat: o asociere romano - ucraineana. La acest tronson se adauga drumul de legatura la DN 79 (Salonta), in lungime de 5,3 km.Drumul Expres Arad-Oradea, cu o lungime de 120,47 km, va fi compus din trei loturi:Lotul 1 (33,7 km), la care se adauga drumul de legatura la DN 79 (Salonta), in lungime de 5,3 km; Lotul 2 (39,7 km), la care se adauga drumul care va ... citește toată știrea