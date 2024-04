Echipa Daraban & Sturzu isi pastreaza suprematia in Circuitul "Oradea joaca padel"

Etapa a 4-a a Circuitului "Oradea joaca padel" a reunit 30 de echipe, adica 60 de jucatori, in zeci de meciuri. Turneul s-a desfasurat in perioada 13-14 aprilie si a fost la un nivel inalt, numeric si valoric.Finala profesionistilor a adus fata in fata patru prieteni, antrenori, fosti jucatori de tenis: Andrei Daraban si Bogdan Sturzu s-au confruntat cu Emil Bront si Horia Matei.Primul set al finalei profesionistilor a depins de o singura "minge". Bront si Matei au avut 5-4, dar adversarii ... citește toată știrea