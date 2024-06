Echipa de baschet a Oradiei va evolua in Basketball Champions League

Echipa CSM CSU Oradea s-a inscris si a fost acceptata sa evolueze in competitia europeana Basketball Champions League in sezonul 2024-2025, au anuntat reprezentantii clubului oradean.Formatia antrenata de Cristian Achim si Radovan Markovic a fost primita in competitie din postura de vicecampioana nationala. Este pentru a cincea oara cand CSM CSU Oradea va evolua in cadrul acestei competitii.Ros-albastrii vor trebui sa inceapa, insa, in fazele de calificari, alaturi de alte 23 de echipe. ... citește toată știrea