Echipa de polo CSU Oradea a ocupat locul 6 in turneul Nordic League

Echipa de polo pe apa a Clubului Sportiv Universitar Oradea, antrenata de Cosmin Goina si Florin Esic, a testat in acest sezon si apele internationale.Inscrisa in premiera in turneul Nordic League, care a reunit la start in acest an 22 de echipe din 14 tari, CSU Oradea a reusit sa faca o figura frumoasa, clasandu-se in final pe locul 6.Final 8 Nordic League a fost gazduit in perioada 7-9 iunie de capitala Suediei, Stockholm, unde CSU Oradea a avut parte de adversari redutabili, din