Echipa de tenis a Romaniei a ajuns la Oradea, pentru turneul Billie Jean King Cup

Tenismenele din echipa Romaniei au ajuns duminica la Oradea, aterizand pe aeroportul local, alaturi de antrenori. Sportivele urmeaza sa le infrunte pe cele din echipa Ungariei in cadrul turneului Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup)."Echipa Romaniei a ajuns la Oradea in cursul serii de duminica (06.11). Tricolorele se dueleaza cu Ungaria in playoff-ul Billie Jean King Cup 2022. Evenimentul se va desfasura la Oradea Arena in perioada 11-12 noiembrie", au transmis reprezentantii clubului CSM ... citeste toata stirea